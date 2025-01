Oasport.it - LIVE Biathlon, Staffetta maschile Anterselva 2025 in DIRETTA: dominio Francia, quarta una buona Italia

16.12. Si conclude qui la nostra. Grazie per averi seguito e appuntamento a domani per ladelle ultime gare del week end di. Buon pomeriggio16.11: La, dunque, arriva ai Mondiali con quattro successi consecutivi in, la Norvegia salva il secondo posto dall'assalto della Svezia.quarto posto per l'sulla neve di casa, dimenticata la brutta prova di Ruhpolding16.10: Sesto posto per la Cechia, settima la Germania, ottava l'Ucraina, noni Usa, decima la Finlandia16.10: Quinto posto per la Svizzera16.09: Un'ottimachiude al quarto posto, peccato per l'errore nell'ultimo poligono16.09: La Norvegia riesce a vincere la volata nonostante la rimonta di Samuelsson, Svezia terza16.