Anteprima24.it - La proposta di Mastella: “E’ tempo che nasca la Facoltà di medicina delle aree interne”

di lettura: 2 minuti“La necessaria riduzione dei divari territoriali in ambito educativo, scientifico e formativo – che ieri è stata la sollecitazione che ho rivolto ai molti Rettori del Centro-Sud presenti a Benevento per l’inaugurazione dell’anno accademico dell’Unisannio – deve passare per scelte concrete: èchela Facolta die non possono esservi dubbi che il portfolio e le credenziali scientifiche e organizzative dell’Unisannio siano inattaccabili: ognuno faccia la sua parte perché anche Benevento e Avellino possano formare medici senza l’obbligo di dover lasciare i territori d’origine”, lo scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente.“La notizia della terzadia Napoli (la Parhenope, il cui fascicolo è ora all’Anvur, dopo la Federico II e la Vanvitelli) non suscita nessuna ritrosia, né gelosia.