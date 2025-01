Liberoquotidiano.it - Mafia, maxi blitz a Siracusa: la scoperta della polizia

di, che infligge un duro colpo al monopoliodroga. Nelle prime ore di oggi è scattata una massiccia operazione che ha portato all'arresto di 22 persone, colpendo un vasto traffico di droga gestito in città. Contestati i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, concorso esterno in associazione di tipo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, detenzione, porto illegale di armi da sparo con l'aggravante dell'agevolazione mafiosa e ricettazione.