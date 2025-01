Tpi.it - La Silicon Valley trasloca a Washington: ecco perché le Big Tech si sono convertite a Trump

Leggi su Tpi.it

Nel 2023 il colosso della birra ultra-americana Bud Light ha dovuto fronteggiare una campagna di boicottaggio, partita dall’ala più conservatrice del Paese, per aver scelto come testimonial l’influencer Dylan Mulvaney, attivista transgender. I contestatori, tra cui il governatore repubblicano della Florida Ron DeSantis e il cantante Kid Rock, hanno accusato l’azienda di essersi inchinata all’ideologia del “politicamente corretto”.Per evitare di finire travolti dalle proteste e riconquistare i clienti più destrorsi, i manager di Bud Light hanno chiesto aiuto a un uomo non sospettabile di devianze liberal: Dana White, presidente e amministratore delegato dell’Ultimate Fighting Championship, la principale federazione mondiale di arti marziali miste (Mma). La birra è così diventata sponsor ufficiale di questo ruvido sport a metà strada tra pugilato, karate e lotta libera.