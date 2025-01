Oasport.it - Battaglia legale in America’s Cup? Ben Ainslie avvisa INEOS, due squadre inglesi nel 2027?

Lasi infiamma al di fuori dall’acqua e nel periodo di transizione che porta verso la prossima edizione della competizione sportiva più antica del mondo, che andrà in scena nelin sede ancora da definire (si parla di un ritorno ad Auckland, ma Valencia resta un’opzione), è una notizia clamorosa a catturare l’attenzione degli appassionati:Britannia ha deciso di interrompere la collaborazione con Ben, un autentico mito della vela capace di conquistare quattro ori alle Olimpiadi.Il magnate Jim Ratcliffe non è stato soddisfatto dai risultati conseguiti dal 47enne nelle ultime due campagne: nel 2021 perse la finale degli sfidanti contro Luna Rossa, mentre lo scorso ottobre venne sconfitto da Team New Zealand nel confronto che metteva in palio la Vecchia Brocca.