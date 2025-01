Lanazione.it - Unipi scopre come nuotano gli animali per non consumare energia

Pisa, 23 gennaio 2025 - Per ridurre al minimo il dispendio energetico duranti i lunghi spostamenti, glimarini nonin superficie, ma a una profondità che corrisponde a circa tre volte il diametro del loro corpo. La scoperta di questo stratagemma che accomuna uccelli, mammiferi e rettili arriva da uno studio coordinato dalle università di Swansea in Gran Bretagna e Deakin in Australia pubblicato sulla rivista PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences USA, al quale hanno partecipato i professori Paolo Luschi e Paolo Casale del Dipartimento di Biologia dell’Università di Pisa. “Molte specie semiacquatiche, compreso l’uomo, spessonell'interfaccia aria-acqua ma in questo modo generano onde superficiali che provocano un dispendio– spiega Luschi - Glimarini che nel corso della loro vita percorrono grandi distanze hanno invece elaborato una strategia per evitare questo spreco e che consiste nel nuotare poco sotto la superficie, è un po’fanno gli atleti nuotatori subito dopo la partenza, quando rimangono il più a lungo possibile sott’acqua prima di effettuare la prima emersione”.