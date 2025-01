Pronosticipremium.com - AZ Alkmaar-Roma 0-0 LIVE: Dentro El Shaarawy sulla sinistra

Leggi su Pronosticipremium.com

Penultima giornata di Europa League che imperversa, con lapronta a scendere in campo contro l’AZalla ricerca dei tre punti. Vincere vorrebbe dire blindare la qualificazione allo spareggio di febbraio, con la possibilità di giocarsi l’ingresso delle migliori 8 all’ultimo turno contro l’Eintracht Francoforte. Segui la cronaca testuale del match, con calcio d’inizio alle 18:45, su SoloLa.it, che vi fornirà anche le dichiarazioni post partita.7 minuti fa23 Gennaio 2025 20:19 20:1974?- Cambio: è il momento del FaraoneRanieri richiama in panchina Saelemaekers per lanciare in campo El, che si va a sistemarecorsia.9 minuti fa23 Gennaio 2025 20:17 20:1772?– Altri due cambi per l’AZ: fuori Meerdink e Poku,Parrot e Daal.