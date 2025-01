Ilfattoquotidiano.it - A Bussoleno (Valsusa) il record italiano di Pfoa: “Vogliamo un’analisi nei cantieri Tav”

“Che cosa inquina le acque di una vallata alpina senza siti produttivi di Pfas?analisi nelle grandi opere legate al Tav”. A chiederlo è il Comitato Acqua SiCura didopo la pubblicazione della ricerca di Greenpeace sulla presenza di sostanze inquinanti nelle acque di tutta Italia. Un’indagine che mette il piccolo comune della Val Susa al primo posto nella (triste) classifica delle acque con la più alta concentrazione di acido perfluoroottanoico (). Un composto considerato cancerogeno dall’Agenzia delle nazioni unite per la ricerca sul cancro. Ma nella fontanella pubblica del centro del paese, Greenpeace ha rilevato un valore di 28,5 ng/ldis, il valore più alto registrato tra tutti i 235 comuni italiani analizzati.“La quantità diritrovata asupera di sette volte i limiti oggi in vigore negli Stati Uniti e non sarebbe considerata potabile” scrive in una nota il comitato Acqua SiCura del comune della Val Susa.