Sanremo 2025, tutti i co-conduttori riuniti per lo shooting: perché manca Bianca Balti

Il Festival disi sta avvicinando sempre più. Aumenta il grado di curiosità e intanto serpeggiano le pagelle per le canzoni, che restano top secret per il pubblico di massa. Nel frattempo Carlo Conti prosegue il suo percorso e si è cimentato nellofotografico con co-e conduttrici, tranne una:diUn Carlo Conti sorridente è sereno è quello apprezzato allocon co-e conduttrici del Festival di. Il TG1 ha mostrato le immagini, svelando un po’ di backstage, con l’avvicinarsi inesorabile di martedì 11 febbraio, quando andrà in onda la prima puntata del nuovo corso.Il direttore artistico ha cambiato svariate cose e mira a non far sentire il peso della nostalgia per Amadeus e il suo Festival. In questo processo, tutt’altro che semplice, sarà aiutato anche da:Geppi Cucciari;Katia Follesa;Elettra Lamborghini;Miriam Leone;Alessia Marcuzzi;;Nino Frassica;Mahmood;Cristiano Malgioglio;Alessandro Cattelan.