Maria Rosaria Boccia è incinta? | le foto finite in copertina

Roma, 22 gennaio 2025 – “? È chi è il papà?” E’ il titolo del servizio didi Oggi. Il settimanale, in edicola domani giovedì 23 gennaio, pubblica ledell’imprenditrice di Pompei, al centro dello scandalo che ha portato alle dimissioni il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, mentre passeggia con un’amica. Jeans a vita bassa e maglietta attillata che non nasconde il pancione,sembra essere in avanzato stato di gravidanza. Lo stesso settimanale ha mostrato le immagini a un noto ginecologo milanese per chiedere un parere. Il responso? L’imprenditrice, secondo il professionista, sarebbe “intorno alla 26esima o alla 28esima settimana”. se fosse vero, il concepimento risalirebbe ai primi di luglio. Proprio il periodo in cui era in corso la chiacchieratissima liaison con l’allora ministro Sangiuliano.