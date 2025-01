Quifinanza.it - L’Unione europea non prorogherà il tetto al prezzo del gas, quanto aumenta al bolletta

Leggi su Quifinanza.it

La Commissioneha ribadito che non prolungherà in nessun modo la misura che prevede unaldel gas in Unione. La misura era stata pensata nel 2022 e attuata nel 2023 per combattere la speculazione su questa materia prima seguita all’inizio della guerra in Ucraina e del conseguente taglio delle forniture di gas russo.L’Ue ha anche annunciato che a partire dal 23 febbraio sarà presentato un nuovo piano per ridurre ildell’energia in Europa in modo da rilanciare la cresciate e la produzione industriale.Fine delaldel gas, l’impatto sulle bolletteLa portavoce per l’energia della Commissione, Anna-Kaisa Itkonen ha confermato durante un incontro con la stampa che ilaldel gas non sarà prorogato. La misura, che era entrata in vigore il 15 febbraio 2023 terminerà alla fine del mese di gennaio del 2025 come precedentemente annunciato.