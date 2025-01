Ilrestodelcarlino.it - Diretta portafortuna. Fio Zanotti e Venturi: "Questa città premia chi ha voglia di fare"

Non solo sport a Bar Carlino. All’appuntamento con i tifosi, ieri sera, oltre ai campioni dello sport, non sono mancati i volti noti della cultura cittadina. L’ospite d’eccezione dellaè stato il maestro Fio, compositore di migliaia di canzoni italiane nonchè grandissimo tifoso rossoblù. Dopo aver suonato l’armonica omaggiando il grande Morricone,ha raccontato agli spettatori la bellezza di comporre: "Musica e calcio sono simili, è importante saper improvvisare. All’inizio – ha spiegato – i miei genitori non pensavano cheil musicista fosse un vero mestiere. Così, per un periodo, ho lavorato nell’azienda di famiglia. Finché, un nostro dipendente, grande fan del gruppo bolognese Judas, mi ha informato che erano alla ricerca di un organista. Mi hanno preso, e da lì è iniziato tutto".