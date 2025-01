Lapresse.it - Cosenza, l’arrivo in clinica della neonata rapita tra gli applausi della folla

Unadi appena un giorno di vita è statamartedì intorno alle 18.30, da unanel centro die portata via da una donna ed un uomo che poco dopo sono stati bloccati dalla Squadra mobile. Si tratta di una 51enne die del marito 43enne di origini senegalesi. La bambina sta bene. Laè stata riportata indai genitori. Aldell’ambulanza dallasono partiti un lungo applauso e cori per la piccolina. La piccola è scesa dall’ambulanza in braccio ad un poliziotto e poi è stata riconsegnata alla madre Valeria Chiappetta e al padre. La donna si era presentata come una puericultrice dicendo alla madre, che era in stanza con la suocera, di dovere portare la bambina dal pediatra.