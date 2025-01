Cityrumors.it - Palazzo Chigi, arriva il “Codice Meloni”: nuove regole per i dipendenti | Stop a social e regali, cosa cambia rispetto al passato

, Giorgiaregistro:più stringenti per ie fughe di notizie. Le novità.Giorgiavola in America da Trump, ma tiene occhi e orecchie sull’Italia. È pronto il nuovodi Comportamento, redatto il 13 dicembre scorso, che dovrebbe entrare in vigore tra qualche settimana. Riguarda idie la Premier ha composto 26 articoli atti a prevenire qualsiasi rischio o fuga di notizie.firma il nuovodi Comportamento a(Ansa) – cityrumors.itLa prudenza non è mai troppa secondo la Presidente del Consiglio, per questo intima a chi lavora al suo fianco di rendere noto il proprio atteggiamento attraverso dei piccoli, ma importanti accorgimenti. Il primo riguarda le idee politiche e gli ideali legati alla persona.