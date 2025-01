Lanazione.it - Oto Melara, ok all’ampliamento: lavori nello storico stabilimento per aumentare la produzione

La Spezia, 21 gennaio 2025 – Il via libera è arrivato pochi giorni fa da parte del Dipartimento amministrativo e legale del Comune della Spezia, all’esito della conferenza dei servizi che non ha ravvisato criticità sulla realizzazione delle opere. Leonardo avvia l’ampliamento degli spazi operativi e amministrativi all’interno del compendio di via Valdilocchi. Si tratta dei primi interventi che, da qui al 2028, vedranno all’ex Otol’avvio di corposi investimenti in termini di nuovi spazi lavorativi, al fine di accogliere il preventivato incremento occupazione e far fronte al boom produttivo che vedrà largamente impegnato per i prossimi anni lospezzino. In primis, la commessa legata alla joint venture tra Leonardo e Rheinmetall: la Leonardo Rheinmetall Military Vehicles avrà la sua sede operativa alla Spezia.