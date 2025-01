Metropolitanmagazine.it - Opus, il trailer del nuovo horror A24 con Ayo Edebiri e John Malkovich

A24 ha rilasciato ildel suo ultimo, che segue una giovane scrittrice interpretata dalla vincitrice dell’Emmy per The Bear Ayoche viene invitata nel remoto complesso di una pop star solitaria interpretata da. Circondata da un gremito di fan irriducibili, la scrittrice si ritrova sempre più in preda al panico mentre un piano contorto si svolge intorno a lei.sono i protagonisti di “” insieme a Juliette Lewis, Murray Bartlett, Amber Midthunder e Tony Hale. Il cast include anche Tatanka Means, Young Mazino, Tamera Tomakili e Stephanie Suganami. Il film sarà presentato al Sundance Film Festival.Mark Anthony Green ha scritto e diretto il film, che è il suo debutto alla regia di un lungometraggio. In precedenza aveva realizzato il cortometraggio Trapeze, USA.