Corrieretoscano.it - Minaccia i sanitari e distrugge gli arredi al pronto soccorso di Livorno: nei guai 40enne

Leggi su Corrieretoscano.it

– Ancora caos in una strutturaa della regione. I carabinieri della compagnia disono intervenuti aldell’ospedale labronico a seguito di una segnalazione relativa ad un uomo che avrebbe assunto condotte aggressive e minacciose nei confronti del personaleo nonché avrebbe anche danneggiato alcunie strumentazioni. In particolare i carabinieri del nucleo radiomobile di, giunti rapidamente alla strutturaa, hanno cercato di calmare una persona che, secondo la ricostruzione dei fatti, era giunta poco prima in struttura manifestando da subito uno stato di agitazione psicofisica e che, verosimilmente mal tollerando l’attesa, avrebbe cominciato are il personale preposto al triage per poi assumere condotte violente contro il plexiglass del desk di accoglienza sino a danneggiarlo.