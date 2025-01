Spettacolo.periodicodaily.com - Little Boys, Nuovi Brani e Remix Inediti con Duran in “Tokyo Addicted”

Il power duo italiano, formato da Laura “Elle” Bertone e Sergio “Esse” Pirotta, è pronto a tornare sulle scene con due, IZAKAYA e SIMILE A ME, che fanno parte del nuovo EP, in uscita il 24 gennaio su tutte le piattaforme digitali.: ITornano con IZAKAYA e SIMILE A MEIl power duo italiano, formato da Laura “Elle” Bertone e Sergio “Esse” Pirotta, è pronto a tornare sulle scene con due, IZAKAYA e SIMILE A ME, che fanno parte del nuovo EP, in uscita il 24 gennaio su tutte le piattaforme digitali. In questa nuova avventura musicale, isi arricchiscono della collaborazione con il musicista giapponese, che non solo ha partecipato alla realizzazione deidei due, ma firma anche un pezzo del progetto con il suo tocco distintivo.