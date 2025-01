Amica.it - Cosa ci dicono i look di Melania e Ivanka Trump alla cerimonia di insediamento

Donaldha prestato giuramento: è ufficialmente il 47esimo presidente degli Stati Uniti in carica. Ladi, in una Washington attanagliata dal gelo, ci offre una fotografia del nuovo mandato: i giganti della tecnologia in prima fila, il discorso di Elon Musk col braccio teso, la presenza di Giorgia Meloni, una delle poche leader internazionali presenti. Il cambio di passo è evidente anche dscelta deidelle donne del presidente, dmogliefiglia, fino‘second lady’ Usha Vance. Si torna a silhouette tradizionali, rassicuranti, conservatrici: si torna al passato?Il cappello virale diIl ritorno di DonaldCasa Bianca significa anche il ritorno della moglie, grande assente in campagna elettorale.