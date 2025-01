Formiche.net - Autonomia, fuori la Costituzione dall’agone politico. Parla Sterpa

Il verdetto della Consultachiaro. Ma, se vogliamo, ancor più chiaro è il commento che ne dà il costituzionalista dell’Università della Tuscia, Alessandro, sulle colonne di Formiche.net. Ovviamente, il riferimento è alla dichiarazione di inammissibilità – da parte appunto della Corte Costituzionale – del referendum abrogativo legato all’differenziata. Nello specifico, la Corte ha rilevato che “l’oggetto e la finalità del quesito non risultano chiari”. Tradotto, dice, “è uno schiaffo in faccia a chi brandisce lae ne vuole fare uno strumento di lotta politica”.Professore, si aspettava questo orientamento della Consulta?Direi di sì. Ma ciò che rilevo – al di là della prima evidenza del pronunciamento che dichiara inammissibile il referendum – è che la Corte ribadisce chiaramente un concetto da cui trasversalmente la politica non può prescindere?E quale sarebbe il principio?Che lanon può essere trascinata nel dibattitoa uso e consumo delle parti.