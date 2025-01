Lapresse.it - Usa, il meteo sconvolge i piani per l’insediamento di Trump

È l’unico intoppo in una marcia trionfale che dalla vittoria elettorale del 5 novembre lo porterà lunedì a varcare per la seconda volta la soglia della Casa Bianca. Per Donald, la cerimonia di giuramento come 47esimo presidente degli Stati Uniti non si svolgerà più sulla scalinata occidentale del Campidoglio, davanti alla folla raccolta sul Mall, ma all’interno, nella Rotonda. Le previsioni, che anticipano per il 20 gennaio un’ondata di freddo polare, hanno sconvolto mesi di meticolosaficazione. “Le previsioniper Washington, con il fattore vento gelido, potrebbero portare le temperature a minimi record“, ha scrittosulla sua piattaforma Truth Social, “c’è una folata artica che sta spazzando il Paese. Non voglio vedere persone ferite in alcun modo”. L’ultima volta che il giuramento di un presidente venne spostato nella Rotonda del Campidoglio fu nel 1985, per l’inaugurazione del secondo mandato di Ronald Reagan.