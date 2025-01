Sono tornati insieme Lo spettacolo italiano applaude all’annuncio | una coppia molto bella

Leggi su Caffeinamagazine.it

Prima la crisi, la riflessione, la separazione e ora, invece, è tornato il sereno. La popolare e amata conduttrice aggiorna i fan sulla sua situazione sentimentale. Le voci di una rottura con il suo compagno storico aveva sorpreso. I due hanno alle spalle una storia ventennale e un figlio di 16 anni, Isal. Nonostante la sua proverbiale riservatezza il volto noto della tv aveva parlato poco tempo fa di quello che stava succedendo con il compagno.“in un momento riflessivo della mia vita, posso dire questo – le sue parole – La riflessione mi sta aiutando a capire quello che è stato e che cosa voglio dal mio futuro. Non solo nella vita privata e non so dove mi porterà la mia trasformazione, sto guardando avanti”. Insomma, non si parlava di riavvicinamento, tutt’altro. Ma adesso Vanessa Incontrada, è lei la protagonista di questa storia, fa sapere che le cosecambiate.