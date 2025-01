Oroscopo settimanale dal 20 al 26 Gennaio 2025 segno per segno

Leggi su .com

e Transiti Planetari dal 20 al 26Prima di osservare l’dal 20al 26andiamo ad osservare i transiti planetari della settiamana: 21– Sole in Acquario congiunto a Plutone Il Sole, appena entrato in Acquario, si unisce a Plutone in un aspetto che .L'articolodal 20 al 26perproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:dal 16 al 22 Dicembre 2024perdal 23 al 29 Dicembre 2024perdal 30 Dicembre al 5perdal 6 al 12perdal 20 al 26persegni zodiacali dal 3 Giugno 9 Giugno 2024