Milano | fermato il pusher che vendeva lo zucchero a velo del pandoro

Lo ha confessato ai poliziotti che lo hanno: nelle bustine checome cocaina, in realtà, c’era solodel, una sostanza del tutto legale. Un diciannovenne marocchino,nei giorni scorsi a Pallanza, a Verbania, offriva questa falsa droga.Gli agenti, hanno trovato addosso al diciannovenne una polvere bianca simile alla cocaina, contenuta in una bustina di plastica. Il ragazzo ha immediatamente dichiarato che si trattava di, avanzato dai pandori natalizi, che solitamentecome sostituto della cocaina a certi “clienti” nella zona di.La sostanza è stata inviata dai poliziotti al laboratorio, che ha consi trattasse di. La posizione del giovane è ora sotto esame dalla divisione anticrimine della questura di Verbania, che sta valutando se sussistano gli estremi per ipotizzare eventuali reati.