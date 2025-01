Liliana | il 20 21 22 e 27 gennaio al cinema

Leggi su Cinefilos.it

: il 20, 21, 22 e 27alPresentato in anteprima alla Festa deldi Roma,, film documentario diretto da Ruggero Gabbai, racconta la straordinaria storia della senatrice a vitaSegre.L’arresto, la deportazione nei campi di concentramento in cui ha dato l’ultimo struggente addio a suo padre, fino al suo profondo, generoso e ininterrotto impegno sociale per trasmettere alle giovani generazioni un messaggio di libertà e uguaglianza, contro ognisopraffazione dei diritti umani.Il racconto intimo e personale di una delle donne più importanti del panorama culturale italiano. Una narrazione toccante e attenta che porta sul grande schermo materiali d’archivio inediti, la testimonianza di figli e nipoti, la voce di personaggi pubblici come Ferruccio De Bortoli, Mario Monti, Enrico Mentana, Geppi Cucciari, Fabio Fazio.