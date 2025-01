Oasport.it - Sci freestyle, doppietta cinese negli aerials: Sun e Xu vincono in Coppa del Mondo a Lake Placid

Leggi su Oasport.it

(USA) è andata in scena la prima tappa delladel2025 di, disciplina dello sci. IlJiaxu Sun ha vinto la gara maschile con il punteggio di 136.17, precedendo lo svizzero Noe Roth (123.90) e il connazionale Xinpeng Li. L’asiatico ha conquistato il suo quinto successo nel massimo circuito internazionale itinerante, tornando a imporsi a tre anni di distanza dall’ultima volta (a Le Relais il 5 gennaio 2022) e battendo il Campione delin carica.Tra le donne, invece, è andato in scena un serratissimo duello tra laMengtao Xu e l’australiana Danielle Scott. L’asiatica l’ha spuntata per trentacinque centesimi, chiudendo con il punteggio di 95.52 contro il 95.17 della rivale. La Campionessa Olimpica di Pechino 2022 è tornata a festeggiare indeldopo tre anni e a 34 anni ha messo la firma sulla sua 30ma affermazione, regolando di misura la detentrice della Sfera di Cristallo e argento iridato.