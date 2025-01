Oasport.it - Pallanuoto: il Setterosa batte Israele e si qualifica alle Super Final di World Cup

Servivaree il successo è arrivato (per la seconda volta in una settimana). La Nazionale italiana difemminile conquista l’accesso alladellaCup grazie al trionfo odierno per 17-12: appuntamento ad aprile contro Cina, Giappone, Spagna, Olanda, Grecia, Australia e Ungheria.Sfida a senso unico quella contro le israeliane, anche se c’è stata più sofferenza del previsto. Dopo metà gara alla pari arriva il sorpasso netto nel terzo quarto per la banda di Carlo Silipo, con la solitaDafne Bettini, autrice oggi di sei reti.Italia-17-12Italia: Condorelli, Leone 5, Cordovani, Gant, Cergol 1, Giustini 1, Colletta, Bettini 6 (1 rig), Ranalli 2 (1 rig), Cocchiere 2, Papi, Sesena, Rosta, Cassarà. All. Silipo.: Kakuzin, Yaacobi, Katzir, Bogachenko 3 (1 rig), Levi 1, Futorian, Rahum 1, Raz, Tirosh 3 (1 rig), Sasover 1, Markovsky 1 (rig), Gazit, Karpati, Wissman 2.