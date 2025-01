Ilgiorno.it - Rider, facchini e maschere. Cinque anni di indagini: "Così bonifichiamo le ditte"

La procuratrice aggiunta Alessandra Dolci, a capo della Direzione distrettuale antimafia di Milano, guarda al "risultato positivo" dopodi inchieste su caporalato, sfruttamento del lavoro e in alcuni casi infiltrazioni dei clan nelle attività produttive. Non solo in termini di denaro recuperato e lavoratori stabilizzati, ma anche "dal punto di vista simbolico". Un intervento che, anche attraverso le misure di prevenzione dell’amministrazione giudiziaria disposte dal Tribunale di Milano, ha consentito di “bonificare“ situazioni di irregolarità, portando un tesoretto nelle casse dello Stato: un totale di oltre mezzo miliardo di euro come risarcimenti incassati dall’erario. Poi ci sono circa 14mila lavoratori assunti e usciti da una situazione di sfruttamento, 70mila che hanno beneficiato di un aumento dello stipendio.