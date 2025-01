Lanazione.it - Nuoto sincronizzato, la Futura brilla ai campionati regionali

Prato, 18 gennaio 2025 - Nei giorni scorsi, Prato ha ospitato due gare valide per il campionato regionale di, categoria “junior/assoluti”. E sugli scudi è salita la, con il gruppo del direttore tecnico Simona Ricotta capace di centrare una serie di piazzamenti più che positivi e di evidenziare una crescita tecnica incoraggiante. Iniziando ad esempio da “gara 2” degli obbligatori: Sara Ciolini ha fatto registrare il miglior punteggio aggiudicandosi l'oro, precedendo la compagna di squadra Aurora Ballotti (seconda). A seguire, quarto posto per Margherita Tempestini, quinto per Amanda Rossi e sesto per Ginevra Magelli. Nella terza gara è stata invece Ballotti a salire sul gradino più alto del podio, con la compagna Tempestini medaglia di bronzo e Ciolini (quarta) appena fuori dal podio.