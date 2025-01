Quifinanza.it - Sale l’inflazione nell’Eurozona a dicembre 2024, ma l’Italia è tra i Paesi più virtuosi

Ilsi è concluso con un aumento del. A dirlo sono i dati Eurostat relativi allo scorsoche sintetizzano un percentuale del 2,4% rispetto al 2,2% di novembre. Nell’Ue è invece passata dal 2,5% al 2,7%. La crescita, di per se minima, non dovrebbe compromettere i piani della Bce per il taglio dei tassi, con l’attenzione che è tutta ora a quanto avverrà nel corso della prossima riunione, quella di venerdì 24 gennaio. Quanto alle motivazioni del rialzo, l’incidenza maggiore è stata data dai prezzi dei servizi, aumentati dell’1,78%.CresceIl quadro delfa emergere, come detto, una crescita annua del 2,4%, in aumento dal 2,2%, con una variazione mensile dello 0,4%. I dati, come riportato da Eurostat, sono in linea con la stima preliminare, con l’indice core che, anno su anno, resta stabile al 2,7% al netto delle componenti considerate più volatili (si legga prezzi al consumo di energia e alimenti).