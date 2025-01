Lapresse.it - Patrizia Crisolini Malatesta, chi è la guida italiana morta in incidente minibus a Cuba

La vittimadell’stradale a, che ha coinvolto un gruppo di sette turisti italiani vicino alla cittadina di Aguada de Pasajeros, è, romana, 67 anni, coordinatrice del viaggio per il tour operator Avventure nel mondo. “Era molto nota, attiva e benvoluta, collaborava con noi da 20 anni“, sottolineano a LaPresse da Avventure nel mondo, spiegando che l’altro morto è il driverno, mentre due italiani sono stati operati e sono fuori pericolo.“Abbiamo attivato tutti i contatti immediatamente, siamo in contatto con l’ambasciata, non sono ancora chiare le dinamiche dell’, sappiamo che il bus è entrato in collisione con un camion, si è scontrato con una ringhiera ed è uscito fuori strada sull’autostrada vicino alla cittadina di Aguada de Pasajeros”, spiegano da Avventure nel mondo.