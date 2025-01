Ilfattoquotidiano.it - I servizi segreti, la ragazza in Venezuela e la richiesta di legittimazione di Maduro: i nodi sulla detenzione di Alberto Trentini

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

L’attenzione mediatica è stata attivata, e il caso è finito sotto i riflettori dell’opinione pubblica e della politica, che si è pubblicamente esposta, dopo mesi di silenzio, per ricevere informazioni da Caracas.di, cooperante italiano 45enne arrestato il 15 novembre inma del quale da allora non si hanno più notizie, emergono nuove ipotesi, inserite in un contesto geopolitico molto delicato. Repubblica scrive chedovrebbe essere in un centro didei, in particolare nella sede principale della della Boleita, a Caracas, uno dei peggiori del mondo. Si trova nelle mani dell’intelligence, che è accusata dall’Onu di “crimini contro l’umanità per reprimere il dissenso”. Dunque, torture ai danni dei detenuti sospettati di spionaggio.