Bomba da Roma | Vi diamo la lista ufficiale per il dopo Ranieri | Sarri non c’è gli altri…

Chi sarà il prossimo allenatore della? Ora è presto per dirlo, ma qualche nome importante è già venuto fuori in diretta radioMauriziosembra non essere sulladi(AnsaFoto) – serieanews.comLa notizia era nell’aria, ma adesso è: Claudio, attuale allenatore della, ha annunciato che questo sarà il suo ultimo anno sulla panchina giallorossa. Non una sorpresa che l’addio era annunciato, ma c’era un po’ il “timore” che Sir Claudio alla fine decidesse di riprovarci e di restare un altro anno.ha confermato l’addio e si è detto disponibile a collaborare con la società nella scelta del suo successore, con unadi nomi sul taccuino. Il quadro delle opzioni è complesso ma tra i nomi circolati, emergono alcuni dettagli che lasciano spazio a riflessioni interessanti.