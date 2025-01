Unlimitednews.it - Agrigento Capitale Cultura, Schifani “Sicilia non perderà scommessa”

(ITALPRESS) – “Abbiamo fatto questa importante riunione operativa tra il Governo regionale, l’amministrazione comunale di, e la nostra Protezione civile per fare squadra e fare sistema. Abbiamo ascoltato le problematiche territoriali, alcune le abbiamo già risolte ieri, finanziando alcune strade che sono già state realizzate di notte, addirittura con 500 mila euro. Lanon può perdere lasulla riuscita didella, non la”. Così il presidente della Regionena, Renato, al termine della riunione che si è tenuta nel pomeriggio in prefettura ad, per fare il punto sull’organizzazione delle iniziative per laitaliana della2025. “Siamo qui per questo, per essere accanto all’amministrazione e anche per contrastare con garbo ma con fermezza, una campagna di comunicazione screditante nei confronti di una realtà che è favolosa, la Valle dei Templi, la città diche ospiterà centinaia di migliaia di turisti.