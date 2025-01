Ilgiorno.it - Violenza sessuale fuori dalla discoteca a Milano. Ora è caccia al branco che ha accerchiato la 19enne e il fidanzato

, 16 gennaio 2025 – L'analisi delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza. I social al setaccio, partendo dai profili dell'unico arrestato, il trentaseienne egiziano Mohamed Hassan Mansour N., e di un connazionale ventenne identificato. E la testimonianza delle due vittime. Sono i punti-chiave dell'indagine dei carabinieri per cercare di identificare tutti i componenti del gruppo che nella notte tra venerdì 10 e sabato 11 gennaio 2025 ha primauna coppia di giovani fidanzati in via Valtellina e poi palpeggiato seno e glutei di lei, una studentessa universitariasede di 19 anni. Le telecamere I social Il racconto choc L'intervento di vigilantes e carabinieri Le telecamere I militari sono partitivisione degli occhi elettronici installati sia all'interno dellaAlcatraz, dove la coppia ha trascorso la serata, sia nell'area di carico e scarico merci del supermercato d'angolo con viale Stelvio, a due passi dalle rampe d'ingresso del parcheggio interno.