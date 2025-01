Sport.quotidiano.net - La Juventus dei bleus: Kolo Muani è il 27° transalpino nella storia dei bianconeri

Torino, 16 gennaio 2025 – Laè scatenata sul mercato: dopo l'acquisto di Alberto Costa dal Vitoria Guimaraes, la dirigenza bianconera ha chiuso anche per Randaldal Paris Saint-Germain. L'attaccante arriva in prestito fino al termine della stagione e darà una grossa mano all'attacco dellaanche per far rifiatare Vlahovic, l'unica punta di ruolo della squadra. L'ex PSG e Eintracht Francoforte è il ventisettesimo giocatore francesedella società bianconera, con il suo approdo a Torino che ribadisce ancora una volta il legame tra la Vecchia Signora e la nazionale transalpina. Nell'arco della, infatti, hanno giocato allatantissimi campioni francesi, dai più noti, come Platini e Zidane, ai meno conosciuti, come Combin e Zebina. Ma chi sono i giocatori transalpini con più presenze con la maglia bianconera? Al primo posto c'è David Trézéguet, arrivato dal Monaco nel 2000: l'attaccante campione del mondo con la Francia nel 1998 ha collezionato ben 320 presenze con la Vecchia Signora a cavallo tra il primo anno del nuovo millennio e il 2010, poco meno di cento in più di Michel Platini, secondo a quota 223.