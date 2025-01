Lapresse.it - Gaza, Amnesty International: “Tregua? Speriamo significhi ingresso aiuti umanitari”

che il cessate il fuoco voglia dire apertura dei valichi edei tir“. Lo ha detto Tina Marinari, coordinatrice delle campagne diItalia, commentando l’accordo per latra Israele e Hamas a margine della conferenza stampa di presentazione dell’inchiesta ‘Il calibro dei coloni’ di Elisa Brunelli, presso la sala dell’istituto di Santa Maria in Acquiro a Roma.Marinari sottolinea che “prima del 7 ottobre 2023sopravviveva proprio per l’di 500 tir in media al giorno tra cibo, medicinali e carburanti”. L’attivista segnala quindi i punti sul quale si auspica sia raggiunto e rispettato un accordo d’ora in poi: “Bisogna porre fine all’occupazione militare. Abbiamo bisogno che l’esercito israeliano si ritiri dalla Striscia di. I palestinesi devono ritornare a essere proprietari della propria vita e della propria terra”.