Pronosticipremium.com - Frattesi, l’esito degli esami verso l’Empoli: la Roma osserva

Leggi su Pronosticipremium.com

Mese particolarmente intenso per Davide, obiettivo di mercato dellaper gennaio. Il centrocampista dell’Inter, classe ’99, non è considerato una prima scelta da Simone Inzaghi, una situazione che sta spingendo il giocatore a cercare maggiore spazio altrove. Tuttavia, le ultime noie muscolari ne stanno complicando il momento, sia in campo che sul mercato.Secondo quanto riportato da Sky Sport,continua a soffrire di un affaticamento muscolare che si trascina da diversi giorni. Il giocatore, già non al meglio nelle partite contro Venezia e Bologna, si è sottoposto questa mattina astrumentali, che hanno confermato la necessità di gestirlo con cautela. Inzaghi, che aveva già evidenziato le sue condizioni fisiche non ottimali, valuterà nei prossimi giorni se convocarlo per la sfida di domenica contro