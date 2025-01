Lanazione.it - "Regione assurda: ha raddoppiato l’Irpef"

Ancora un colpo basso per le tasche dei cittadini, almeno quelli del ceto medio, quelli con un reddito compreso fra 28mila e 50mila euro. Luca Minucci, presidente provinciale di Fratelli d’Italia, denuncia una busta paga più povera per alcuni lavoratori e il motivo va ricercato nel raddoppio dell’addizionale Irpef da parte della. "Amarissima sorpresa per tutti i lavoratori grossetani nella busta paga di dicembre – dice Minucci –. LaToscana ha infattil’addizionale Irpef che è passata dal 1,68% al 3,32% per tutti i redditi da 28mila fino a 50mila euro". "Purtroppo – prosegue Minucci – la classe media si trova con buste paga più leggere dovendo, suo malgrado, sanare i buchi di bilancio creati da Giani e dalla sinistra toscana. Le promesse fatte dal governatore Giani e dalla giunta a guida Pd lo scorso anno, ovvero eliminare l’addizionale Irpef, quindi non solo sono rimaste disattese, ma anzi hanno visto un maggiore carico sui cittadini".