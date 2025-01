Dilei.it - Re Carlo e il cancro: arriva la richiesta inaspettata della Principessa Anna

Reè ancora malato. Mentre Kate Middleton è in remissione dal, il sovrano del Regno Unito è ancora alle prese con la sua battaglia più importante. Le cure continueranno anche nel 2025 sebbene Charles non abbia alcuna intenzione di rinunciare ai suoi impegni di lavoro. La delicata situazione preoccupa però gli altri membriroyal family ed in particolare lache, a quanto pare, avrebbe deciso di rivedere una decisione presa tanto tempo fa, quando era ancora molto giovane.Laa ReStando ad un’indiscrezione riportata da Radar Online, laavrebbe chiesto al fratello, il Re, di dare un titolo reale a sua figlia Zara Tindall. Quasi cinquant’anni fa, Anne rifiutò l’opportunità offerta dalla madre, la Regina Elisabetta, di concedere titoli reali ai suoi eredi.