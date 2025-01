Ilrestodelcarlino.it - Opere pubbliche, il maxi piano. Reggio si ‘cura’ con 152 milioni

Il sindaco Marco Massari e il vice sindaco, con delega ai lavori pubblici, Lanfranco De Franco ieri hanno presentato iltriennale dellesulle quali l’amministrazione comunale ha deciso di investire. Sicurezza stradale, mobilità sostenibile, spazi pubblici più accoglienti e sicuri sono le priorità che il Comune disi è dato e intende realizzare nei prossimi tre anni. Ildegli investimenti riguarda il periodo 2025-27, vale 152,6di euro e andrà in discussione nei prossimi giorni in consiglio comunale. "Colche presentiamo oggi - ha spiegato il sindaco Marco Massari - vogliamo entrare nel dettaglio del bilancio previsionale, mettendo in evidenza alcune dellepiù significative che connoteranno i prossimi anni". Lanfranco de Franco ha poi aggiunto:" Si è trattato di un lavoro a cui hanno collaborato anche i rappresentanti delle consulte sul territorio, che hanno contribuito a definire l’ordine di priorità delle scelte dell’amministrazione".