Secoloditalia.it - Harry e Meghan? “Turisti del disastro” di Los Angeles. L’America di Trump: “Non ci interessa di voi”

Ci sono icone, ci sono celebrità e poi ci sono i Sussex., i duchi in esilio, tornano al centro della polemica. Questa volta non per la loro solita guerra aperta contro la monarchia britannica, ma per un’accusa altrettanto tagliente: sono i «del». A puntare il dito è da un lato Justine Bateman, attrice e produttrice di Hollywood, che non ha esitato a definire la loro visita ai centri di evacuazione degli incendi in California una pura «opportunità fotografica».Dall’altro Megyn Kelly, podcaster, giornalista e icona dell’universo Maga. Con la franchezza che l’ha consacrata beniamina di Donald, affonda senza mezzi termini:«Qui non ce ne frega nulla di te. Non sei il nostro principe, non sarai mai re, e odiamo tua moglie. Resta a casa, nella tua villa da 29 milioni di dollari», aggiunge, dicendo quello che forse ogni americano ha pensato davanti quelle immagini.