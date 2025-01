Chi è stato sempre chiamato obeso in realtà non lo era Gli esperti contro il calcolo della massa corporea | Così diagnosi sbagliate

Leggi su Open.online

La definizione di obesità va cambiata. Con quella attuale, troppe persone ricevonoerrate. Questa è la principale conclusione tratta in un nuovo rapporto pubblicato su Lancet, secondo cui il metodo con cui oggi viene diagnosticata la condizione è inadeguato. In molti Paesi, compresa l’Italia, si viene definiti obesi quando l’indice di(Bmi) è pari o superiore a 30. Tuttavia, secondo i 50che firmano il documento, nonl’indice – calcolato dividendo il peso per il quadrato dell’altezza – è veritiero. Infatti, il Bmi non considera la percentuale di grasso corporeo e lodi salute generale del paziente. «L’obesità è uno spettro»Nel mondo sono oltre un miliardo le persone a cui è stata diagnosticata la condizione di obesità. Ma questa – evidenzia il rapporto nelle sue premesse – non è una malattia in sé e per sé, bensì un presagio di alcune malattie.