Lapresse.it - Treni, Conte: “Governo fa viaggiare Italia su binario morto”

Leggi su Lapresse.it

“Purtroppo anche oggi l’registra che ilviaggia e fail paese su un“. Così il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe, alla Camera dei Deputati, rispondendo alle domande dei cronisti sui continui ritardi dei. “C’è un ministro, Matteo Salvini, che si occupa di tutto meno che di far funzionaree trasporti, che sono la sua competenza”. Il leader pentastellato si rivolge quindi direttamente a Salvini e Meloni: “Quand’è che glini potrannoe rispettare i propri impegni?“, per poi evidenziare: “Questo è l’obiettivo del ministero delle infrastrutture. Non progetti faraonici e peraltro fallati come il Ponte sullo Stretto”. “Ilè distratto. Non si sta accorgendo che ormai siamo a 22 mesi di calo consecutivo della produzione industriale.