Lanotiziagiornale.it - “Sempre dalla parte di Ranucci E del giornalismo libero”. Parla l’eurodeputato M5S, Pedullà

Leggi su Lanotiziagiornale.it

“Mediaset si muove da anni in un monumentale conflitto di interesse”, non stupisce quindi “la reazione scomposta di Marina Berlusconi” e della maggioranza di governo alle rivelazioni di Report. Parola dell’euro deputato M5s, Gaetano, che da Bruxelles manifesta tutta la sua solidarietà al collega Sigfridoper gli attacchi ricevuti.Marina Berlusconie la Rai, Fininvest e tutti i partiti di governo la riprendono, creando il caso politico del giorno. Chi guida un’azienda che pesa in un partito di governo (Forza Italia) può avere tanta forza mediatica, considerando che la stessa forza politica vuole la presidenza anche della Rai?“Sono molto felice di questa prima chiacchierata con La Notizia, il mio ex giornale, dopo la cessione della proprietà avvenuta nelle settimane scorse, così com’era stato concordato con il presidente Giuseppe Conte, al momento della candidatura alle elezioni europee.