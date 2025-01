.com - Roma, accoltella ragazzo al petto: arrestato 28enne

Leggi su .com

Un violento episodio ha scosso il quartiere di Torre Maura, a, nella notte: unè statoto e ora si trova ricoverato al Policlinico Casilino con gravi ferite ale alle gambe. Sebbene le sue condizioni siano serie, non è in pericolo di vita. L’aggressione si è consumata poco dopo la mezzanotte lungo via Casilina, all’altezza del civico 1072., lite finita maleSecondo le prime ricostruzioni, tutto sarebbe nato da un litigio tra il ferito e un suo coetaneo in un bar della zona. La discussione, scaturita per motivi sentimentali, è rapidamente degenerata, tanto che il giovane coinvolto è stato allontanato dal locale dal personale di sicurezza. Tuttavia, la situazione ha preso una piega ancora più drammatica quando il, deciso a vendicarsi, è tornato sul posto accompagnato dal fratello maggiore, un uomo di 28 anni già noto alle forze dell’ordine.