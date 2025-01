Ilrestodelcarlino.it - Mercoledì il funerale di Luca Guerrini, morto nell’incidente in autostrada

Faenza, 14 gennaio 2025 – Dopo il nulla osta della procura di Forlì sono stati fissati i funerali di, l’operaio 52enne originario di Bagnacavallo ma residente a Lugo, travolto e ucciso nel pomeriggio di venerdì scorso mentre lavorava in un cantiere sulla A14 fra i caselli di Cesena e Valle del Rubicone. La salma dell’uomo sarà esposta oggi pomeriggio a partire dalle 14 nella camera mortuaria di Lugo. L’ultimo saluto, invece, è in programma domani con partenza alle 16 per il cimitero di Bagnacavallo, dopo una benedizione. A dare il triste annuncio della morte di, come si legge nel manifesto funebre a cura delle onoranze Dalfiume di Bagnacavallo, sono la moglie Ilenia, i figli Cristian e Davide, la mamma Ivana, il papà Angelo, la suocera Graziella e i parenti tutti.