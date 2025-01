Ilgiorno.it - In piazza del Carmine: "Arte, negozi e turisti ma niente verde e panchine"

Leggi su Ilgiorno.it

Su un lato dello spiazzo una chiesa del ‘400, con la facciata in stile gotico lombardo. A pochi metri, un busto in bronzo realizzato dallo scultore Igor Mitoraj ed esposto qui dal 1986. L’del Rinascimento e quella del ‘900 convivono indel, nell’elegante quartiere di Brera. L’area appare come un rettangolo tutto ciottoli e lastre di pietra, cinto datra cui un macellaio, una boutique di lusso, un bar, un ristorante con i tavoli fuori. "È una delle piazze più belle in città - racconta Giada Panni, che la conosce bene - Ma prima c’erano più attività: l’antiquario, il pasticciere, la camiceria. Brera era più caratteristica così". Certo, ci sono clienti ai tavoli, ragazzi che mangiano sul marciapiede,che scattano foto, "ma resta unatranquilla, anche di sera - osserva Diego Lorenzi, titolare di una storica coltelleria - Però sarebbe più bella con qualche albero e panchina".