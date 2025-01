Romadailynews.it - Cina: Shandong, rinvenuto vino distillato di oltre 3.000 anni fa

Una straordinaria scoperta nella provincia orientale cinese delloha rivelato che il liquido contenuto in un antico oggetto di bronzo era liquore, facendo risalire le origini della produzione di alcolici distillati ina piu’ di 3.000fa. Il liquido si trovava in un utensile di bronzo portato alla luce nel 2010 presso le rovine di Daxinzhuang nella citta’ di Jinan, capoluogo dello, e risalente alla tarda dinastia Shang (1600 a.C.-1046 a.C.). Gli archeologi hanno impiegatoper aprire l’utensile, che era sigillato dalla ruggine. Un campione del liquido e’ stato inviato al Joint International Research Laboratory of Environmental and Social Archaeology dell’Universita’ delloper le analisi, che hanno confermato che conteneva etanolo.