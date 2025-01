Lanazione.it - Boscaiolo ucciso sul lavoro. Travolto da un’acacia

PESCIA (Pistoia)La prima morte suldel 2025 tra Toscana, Umbria e Liguria si è registrata ieri, 13 gennaio, intorno alle 9. Siamo in località Veneri, comune di Pescia: qui, a margine di una strada di campagna, ha perso la vita in pochi attimi Mario Morina. L’operaio 59enne è stato schiacciato dacrollata all’improvviso, mentre era impegnato con altri colleghi in una serie di opere di manutenzione del verde per conto del Comune di Pescia. Per Morina, addetto della cooperativa sociale La spiga di grano di Pistoia, non c’è stato nulla da fare. Del resto la tragedia si è consumata in un attimo: gli altri operai hanno sentito un rumore improvviso, per poi notare il corpo ormai senza vita di Mario che giaceva sotto l’albero. Sul posto, allertati dal numero unico di emergenza 112, sono intervenuti subito un’ambulanza della Pubblica Assistenza di Pescia, i carabinieri della locale stazione e i vigili del fuoco.